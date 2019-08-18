США намерены сократить помощь другим странам на $4,3 млрд
14:32 16.08.2019 Источник: Газета.Ru
Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь. Об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующий документ.
Как отмечается, проект подготовлен в бюджетном управлении Белого дома. По данным документа, расходы агентства по международному развитию США (USAID) будут сокращены на $2,4 млрд, программа международной помощи, которая осуществляется в рамках госдепа, — на $2 млрд.
Предполагается, что поправки к бюджету будут направлены в конгресс в начале следующей недели. В течении 45 дней законодатели смогут рассмотреть вопрос об одобрении или отказе предложения. Газета.Ru
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