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НОВОСТИ

МКБ поможет крупнейшему дальневосточному производителю энергии финансами

14:21 16.08.2019

Московский кредитный банк (МКБ) и АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») договорились об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии до 10 млрд руб. МКБ победил в конкурсе АО «ДГК» на открытие кредитной линии и 12 августа между компаниями уже было заключено соглашение. АО «ДГК», входящая в группу «РусГидро», - четвертая по величине установленной мощности территориальная генерирующая компания в РФ и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока.
«Банк намерен поддерживать группу «РусГидро» в дальнейшем развитии по основным направлениям, - заявил директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ Александр Афонин. - В приоритете банк рассматривает проекты в социально значимых отраслях, таких как производство электроэнергии. Мы планируем принимать активное участие в конкурсах группы по привлечению финансирования и выпуску банковских гарантий и аккредитивов». Финансы МКБ будут направляться на финансирование текущей и инвестиционной деятельности, а также рефинансирования кредитного портфеля АО «ДГК».

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