Из шахты в Якутии, где загорелась питающая шахту подстанция, эвакуированы 57 человек

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятьдесят семь человек эвакуированы из обесточенной шахты "Денисовская" в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в Единой диспетчерской службе (ЕДДС) в пятницу.

"Выведено 57 человек. Электроэнергия [в шахте] отключилась в 19:00 по местному времени (13:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

