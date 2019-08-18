Минтруд предложил увеличить МРОТ с 1 января 2020 года до 12 тыс. 130 руб.

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 тыс. 130 руб. Уведомление о разработке соответствующего закона размещено на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12130 рублей в месяц", - говорится в документе.



Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 11 тыс. 280 руб.

