Июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю метеонаблюдений

15:32 Источник: Эхо Москвы

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю метеонаблюдений. Как пишет The New York Times со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований, среднемировая температура составила 16,7°C. Рекордная жара была зарегистрирована во всех частях земного шара: от Северной Америки до юга Африки. Ранее сообщалось, что июнь 2019 года также оказался самым жарким за всю историю наблюдений. Эхо Москвы