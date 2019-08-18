Подмосковье вошло в число регионов с самыми эффективными госуслугами
16:00 16.08.2019
Московская область вновь вошла в число лучших субъектов РФ с высокой эффективностью организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по данным за 2 квартал 2019 года.
Результаты рейтинга огласили на VIII Межрегиональном форуме «Центры «Мои документы» - основа сервисного государства» в Липецке, который проходит 16-17 августа при участии представителей Минэкономразвития РФ, госкорпорации «Росатом», руководителей МФЦ, а также директора областного МФЦ Михаила Анисимова.
В расчете рейтинга по комплексной оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по созданию и развитию сети центров «Мои документы» Минэкономразвития опиралось на такие показатели, как доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; соответствие единому фирменному стилю; реализация принципа «одного окна»; уровень удовлетворенности граждан; предоставление госуслуг по экстерриториальному принципу и т.д.
Георгий Соловьев
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