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У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

16:32 16.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МИД сообщил о захвате пиратами трёх граждан РФ у берегов Камеруна. В российском посольстве в Яунде заявили, что уже работают над освобождением моряков.

Накануне в районе порта Дуала грузовое судно, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, было атаковано неизвестными. Уточняется, что захвачены 8 членов экипажа, среди которых трое граждан России, сообщает РИА Новости.

«Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан», — заявили в МИД РФ.  Говорит Москва\

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