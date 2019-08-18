У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МИД сообщил о захвате пиратами трёх граждан РФ у берегов Камеруна. В российском посольстве в Яунде заявили, что уже работают над освобождением моряков.

Накануне в районе порта Дуала грузовое судно, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, было атаковано неизвестными. Уточняется, что захвачены 8 членов экипажа, среди которых трое граждан России, сообщает РИА Новости.



«Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан», — заявили в МИД РФ. Говорит Москва\

