Париж подтвердил участие Макрона в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы - Ушаков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Париж подтвердил участие президента Франции Эмманюэля Макрона в мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

"Французская сторона уже подтвердила, кстати, участие своего президента в мероприятиях, посвященных 75-летию [годовщины Победы] 9 мая", - сказал представитель Кремля.



Россия также направила приглашение на празднование 75-й годовщины Победы президенту США Дональду Трампу, лидеру КНДР Ким Чен Ыну и премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, сообщил Юрий Ушаков.

"Да, это вы попали в точку, потому что мы вчера направили Борису Джонсону. Ким Чен Ыну заранее направили", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли соответствующие приглашения разосланы мировым лидерам.





