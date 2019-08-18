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Индия привела в состояние боевой готовности вооруженные силы в Кашмире

17:12 16.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Индия привела вооруженные силы в Кашмире в состояние боевой готовности. Как рассказали агентству ANI официальные источники, это было сделано из-за возможных попыток террористических группировок, поддерживаемых Пакистаном, дестабилизировать ситуацию в регионе.

Ситуация обострилась в начале месяца после решения Нью-дели упразднить штат Джамму и Кашмир и создать здесь две союзные территории, отменив особый статус спорного региона. Исламабад резко осудил действия соседней страны. Эхо Москвы

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