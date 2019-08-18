В России наблюдается рост долгов по зарплате

17:40 Источник: РОСБАЛТ

Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2019 года возросла на 7,1% по сравнению с 1 июлем текущего года и достигла 2,753 млрд рублей, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

Как уточняет Росстат, из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1 млрд 213,9 млн рублей (44,1%), в 2018 году — 697,4 млн рублей (25,3%), в 2017 году и ранее — 841,3 млн рублей (30,6%).



Ведомство также обращает внимание на то, что задолженность по зарплате на 1 августа 2019 года имелась перед 42,5 тыс. человек. Росбалт

