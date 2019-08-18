В России наблюдается рост долгов по зарплате
17:40 16.08.2019 Источник: РОСБАЛТ
Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2019 года возросла на 7,1% по сравнению с 1 июлем текущего года и достигла 2,753 млрд рублей, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Как уточняет Росстат, из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1 млрд 213,9 млн рублей (44,1%), в 2018 году — 697,4 млн рублей (25,3%), в 2017 году и ранее — 841,3 млн рублей (30,6%).
Ведомство также обращает внимание на то, что задолженность по зарплате на 1 августа 2019 года имелась перед 42,5 тыс. человек. Росбалт
НОВОСТИ
- 21:00 17.08.2019
- В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань
- 20:51 17.08.2019
- Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
- 20:07 17.08.2019
- Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести
- 18:33 17.08.2019
- Памятный мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии
- 18:25 17.08.2019
- В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов
- 16:45 17.08.2019
- Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе подвергся обстрелу с земли
- 16:10 17.08.2019
- "Уральские авиалинии": Расшифровка переговоров пилота и диспетчера подлинная
- 15:30 17.08.2019
- Член СПЧ Ева Меркачёва: Некоторые заключенные в тюрьме впервые в жизни посмотрели новости...
- 14:50 17.08.2019
- В Москве усилены меры безопасности в ожидании одиночных пикетов оппозиционеров
- 14:40 17.08.2019
- Самолет с кукурузного поля "эвакуируем легко", - сказал гендиректор "Уральских авиалиний"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать