Тайвань, похоже, скоро получит от США истребители F16

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США неофициально одобрила поставку Тайваню десятков американских истребителей F-16, несмотря на возражения властей Китая. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Си- эн-эн со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.

По их данным, Белый дом в четверг неофициально проинформировал о своем решении Конгресс США. Теперь вопрос поставок истребителей Тайваню должны рассмотреть и одобрить комитеты по иностранным делам Палаты представителей и Сената.