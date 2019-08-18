Мэрия Москвы: отказ организаторов митинга 25 августа от компромисса – мелкий шантаж

18:33

Представители Либертарианской партии сообщили, что отказались проводить митинг в центре столицы 25 августа. Они заявили, что накануне получили приглашение на переговоры, потребовали встречу публично в присутствии журналистов, однако не смогли получить на это согласие мэрии. «В такой ситуации мы не можем идти на переговоры и не даем нашего согласия на предложенный мэрией вариант митинга на Сахарова, 9 (старое место) и готовы рассмотреть исключительно согласование и марша и митинга, как и было указано в тексте уведомления», —заявил СМИ пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд.В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы ситуацию прокомментировали так: «При рассмотрении уведомления с учетом значительной численности участников, необходимости обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также нормального функционирования городских служб и минимизации неудобств для жителей и гостей города организаторам было предложено провести митинг без шествия, на проспекте Академика Сахарова с внешней стороны Садового кольца, где подобные мероприятия неоднократно проводились, а расположение и инфраструктура площадки позволяет безопасно вместить заявленное количество участников. Однако заявители отказались от компромисса с властями, потребовав непременно провести митинг у д. 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у д. 9. По нашему мнению, за этим решением скрывается мелкий шантаж, а не желание проводить мероприятие».Либертарианцы планировали 25 августа планировали провести шествие по Бульварному кольцу от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова и митинг на внутренней стороне Садового кольца. Организаторы рассчитывали, что в акции смогут принять участие до 100 тысяч человек. На акции протеста против недопуска к выборам в Мосгордуму ряда оппозиционных кандидатов 10 августа по данным «Белого счетчика» пришли около 60 тысяч человек, по данным городской полиции - около 20 тысяч человек.