"Репортеры без границ" обратили внимание российских властей на работу со СМИ во время протестов
18:55 16.08.2019 Источник: Интерфакс
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" призывает власти Москвы обеспечить свободную работу СМИ, освещающих акции протеста.
"За прошедшие недели дюжины журналистов, которые освещали протесты, были задержаны. Параллельно власти пытаются противодействовать работе независимых интернет-СМИ посредством обысков и угроз. Кроме этого, перед последними протестами были распространены личные данные прежде всего людей, работающих в СМИ, это представляет для граждан риски, которые нельзя оценить", - сказано в заявлении берлинского офиса организации, поступившем в пятницу в "Интерфакс".
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