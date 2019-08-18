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НОВОСТИ

Первую партию 5G-смартфонов в Китае буквально смели с прилавков

19:20 16.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская телекомммуникационная корпорация Huawei приняла в пятницу в день открытия продаж более 1 млн заказов на свой первый коммерческий 5G-смартфон Mate 20 Х. Об этом сообщил информационный портал "Сина".

По его данным, реализация гаджетов на ведущих электронных торговых площадках КНР официально началась в 10:08 по местному времени (05:08 мск), однако вся первая партия была моментально раскуплена "вскоре после старта продаж".

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