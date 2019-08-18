Росгидромет выдвинул версию радиоактивного облака как причины повышения фона в Северодвинске
19:50 16.08.2019 Источник: Интерфакс
Специалисты Росгидромета предполагают, что скачок мощности гамма-излучения в Северодвинске Архангельской области 8 августа после трагедии во время военных испытаний связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
"Предполагается, что повышение МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака", - говорится в материалах Росгидромета о выявленных случаях изменения радиационной обстановки в России за период с 5 по 16 августа, опубликованных на сайте учреждения.
8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной двигательной установки. Позже в ночь на 10 августа стало известно, что в инциденте погибли семь человек.
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