На главу Службы безопасности Украины заведено уголовное дело

20:15 Источник: Интерфакс

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и бывшего первого замглавы СБУ Павла Демчины по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица.

"На основании определения Соломенского районного суда Киева в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и открыто производство по факту возможного искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой СБУ, первым заместителем главы СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов во время расследования уголовного производства", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАБУ.