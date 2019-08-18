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НОВОСТИ

На главу Службы безопасности Украины заведено уголовное дело

20:15 16.08.2019 Источник: Интерфакс

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и бывшего первого замглавы СБУ Павла Демчины по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица.

"На основании определения Соломенского районного суда Киева в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и открыто производство по факту возможного искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций главой СБУ, первым заместителем главы СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов во время расследования уголовного производства", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАБУ.

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