Истребители с вертикальной посадкой F35B поступят в Силы самообороны Японии

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Японии окончательно одобрило закупку у американской корпорации Lockheed Martin боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

"F-35B отвечает всем необходимым требованиям в качестве истребителя ближнего действия и вертикальной посадки для нужд Сил самообороны", - отмечает министерство. Бюджет на 2020 финансовый год (апрель 2020 - март 2021 года) предусматривает закупку 6 таких машин, а к 2023 году их число возрастет до 18. Цена каждой из них составляет 14 млрд иен (130 млн долларов).