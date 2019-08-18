Суббота в Москве будет дождливой и прохладной

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пасмурная и дождливая погода ожидается в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве будет от 17 до 19 градусов тепла, ночью похолодает до 13 градусов. По области температура достигнет 21 градуса, ночью может опуститься до плюс 10 градусов. Скорость северо-восточного ветра в регионе не превысит 5-10 м/с.