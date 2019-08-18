В Гонконге на мирную демонстрацию вышли учителя и научные сотрудники

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демонстрация с участием представителей сферы образования и научных кругов проходит в субботу в центре Гонконга. Сотни учителей, несмотря на дождливую погоду, собрались в сквере Чатер-гарден и начали шествие в сторону резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.

По свидетельству корр. ТАСС, акция проходит спокойно. Ее участники скандируют лозунги с критикой действий властей и полиции. Они не носят защитных касок и масок на лице, как это делают радикально настроенные продемократические активисты из числа молодежи. Многие просто стоят под зонтами - в эти минуты в городе начался тропический ливень.