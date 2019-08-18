0
0
621
НОВОСТИ

Диспетчер предупредил экипаж "уральского" А321 об "отдельных перелетах птиц" - расшифровка

11:25 17.08.2019 Источник: РБК

Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей, - пишет РБК.

Из расшифровки следует, что через несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский пилоты подали сигнал аварийной ситуации, а также доложили об отказе двигателя. Диспетчеры перед вылетом предупредили экипаж воздушного судна об «отдельных перелетах птиц», которые могут помешать полету.

В 06:15 пилоты запросили скорую помощь и службу спасения. На вопрос, на какой высоте находится лайнер, они ответили: «Мы выполнили [посадку], сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа». Позже в разговоре с диспетчером, уточнявшим информацию о срабатывании аварийного маяка, пилот попросил: «Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 17.08.2019
В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань
0
302
20:51 17.08.2019
Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
0
343
20:07 17.08.2019
Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести
0
375
18:33 17.08.2019
Памятный мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии
0
334
18:25 17.08.2019
В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов
0
386
16:45 17.08.2019
Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе подвергся обстрелу с земли
0
472
16:10 17.08.2019
"Уральские авиалинии": Расшифровка переговоров пилота и диспетчера подлинная
0
570
15:30 17.08.2019
Член СПЧ Ева Меркачёва: Некоторые заключенные в тюрьме впервые в жизни посмотрели новости...
0
530
14:50 17.08.2019
В Москве усилены меры безопасности в ожидании одиночных пикетов оппозиционеров
0
542
14:40 17.08.2019
Самолет с кукурузного поля "эвакуируем легко", - сказал гендиректор "Уральских авиалиний"
0
561

Возврат к списку