Диспетчер предупредил экипаж "уральского" А321 об "отдельных перелетах птиц" - расшифровка
11:25 17.08.2019 Источник: РБК
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей, - пишет РБК.
Из расшифровки следует, что через несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский пилоты подали сигнал аварийной ситуации, а также доложили об отказе двигателя. Диспетчеры перед вылетом предупредили экипаж воздушного судна об «отдельных перелетах птиц», которые могут помешать полету.
В 06:15 пилоты запросили скорую помощь и службу спасения. На вопрос, на какой высоте находится лайнер, они ответили: «Мы выполнили [посадку], сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа». Позже в разговоре с диспетчером, уточнявшим информацию о срабатывании аварийного маяка, пилот попросил: «Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров».
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