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НОВОСТИ

Московские власти не согласовали проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа

12:00 17.08.2019

Попытка активистов КПРФ согласовать проведение в Москве массовой акции 31 августа оказалась неудачной. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции (ДРБиПК) Москвы не согласовал проведение автодемонстрации в этот день. По словам первого заместителя главы ДРБиПК Василия Олейника, городские власти рассмотрели уведомление о намерении провести 31 августа демонстрацию с использованием 100 автомобилей (180 человек) с проездом по маршруту от д. 123Б по проспекту Мира, Третьему транспортному кольцу, Воробьевскому шоссе, ул. Косыгина до смотровой площадки на Воробьевых горах. «Указанный в уведомлении скоростной режим - 20 км/ч - движения 100 автомобилей повлечет нарушение функционирования работы объектов транспортной инфраструктуры, создаст помехи движению транспортных средств, в том числе экстренных служб и городского транспорта, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии. В месте старта демонстрации отсутствует площадка для размещения заявленного количества автомобилей», - отметил Олейник, уточнив, что из-за этих причин согласовать мероприятие с использованием автомобилей невозможно.

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