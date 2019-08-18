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Беспилотники хуситов атаковали нефтяные объекты нефтяной госкомпании Саудовской Аравии

12:45 17.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что с помощью 10 беспилотников атаковало объекты на нефтяном месторождении Шейба, принадлежащие государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер.

Согласно заявлению представителя хуситов, атака была совершена на нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище, расположенные у границы с ОАЭ на востоке Саудовской Аравии. Информацию о времени совершения нападения движение не предоставило.

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