На митинге в центре Москвы лидер КПРФ призвал не отдать "ни одного голоса "Единой России"

12:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве. Массовая протестная акция проходит под лозунгами: "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан", передает корреспондент ТАСС.

В манифестации принимает участие лидер коммунистов Геннадий Зюганов и другие представители руководства КПРФ, депутаты Госдумы, политики, общественные деятели. "Главный лозунг - ни одного голоса "Единой России", - подчеркнул он.