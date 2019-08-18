Врачам, работавшим с пострадавшими от взрыва под Северодвинском, госпитализация не потребовалась
13:00 17.08.2019 Источник: Интерфакс
Сотрудники медицинских учреждений Архангельской области, оказывавшие помощь пострадавшим при взрыве на полигоне под Северодвинском, вернулись в Архангельск после обследования в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона в субботу.
"Все врачи, которые уехали на обследование, вернулись в Архангельск, никто не госпитализирован", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что у врачей взяты все анализы, в настоящее время анализируются результаты обследования.
Собеседник агентства также не подтвердил информацию СМИ о том, что в мышечной ткани одного из медиков обнаружен радиоактивный нуклид.
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