Врачам, работавшим с пострадавшими от взрыва под Северодвинском, госпитализация не потребовалась

13:00 Источник: Интерфакс

Сотрудники медицинских учреждений Архангельской области, оказывавшие помощь пострадавшим при взрыве на полигоне под Северодвинском, вернулись в Архангельск после обследования в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона в субботу.

"Все врачи, которые уехали на обследование, вернулись в Архангельск, никто не госпитализирован", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что у врачей взяты все анализы, в настоящее время анализируются результаты обследования.

Собеседник агентства также не подтвердил информацию СМИ о том, что в мышечной ткани одного из медиков обнаружен радиоактивный нуклид.