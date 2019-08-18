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В Минстрое появилась идея стандартизоровать строительство индивидуальных домов

13:45 17.08.2019 Источник: Интерфакс

Минстрой планирует внедрить единые стандарты строительства индивидуальных домов, чтобы привлечь банки к финансированию, заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

"Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) не стандартизировано, что и создаёт сложности работы с банками и создания такого финансового инструмента", - сказал министр журналистам в субботу.

По его словам, у банков нет уверенности, что в случае непогашения кредита, состояние дома позволит его реализовать.

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