Большинству британцев не нравится Brexit без сделки - опрос

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Великобритании выступают против планов премьер-министра Бориса Джонсона, готового во что бы то ни стало осуществить Brexit не позднее 31 октября этого года. Согласно опубликованным в субботу результатам опроса общественного мнения, осуществленного по заказу газеты "Индепендент", лишь 34% респондентов согласны с Джонсоном в том, что при необходимости королевство должно покинуть Евросоюз по "жесткому" сценарию - без сделки о дальнейших условиях сотрудничества сторон.

При этом 49% участников опроса заявили, что правительству Джонсона следует попросить ЕС о новой отсрочке Brexit, провести новый референдум или вовсе отказаться от планов вывести Великобританию из Евросоюза.

42% опрошенных также заявили, что у парламентариев должна быть возможность заблокировать Brexit без сделки в ходе голосования в Палате общин, тогда как против этого высказались 39% респондентов.