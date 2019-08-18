Самолет с кукурузного поля "эвакуируем легко", - сказал гендиректор "Уральских авиалиний"

14:40 Источник: Интерфакс

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сможет эвакуировать аварийно севший самолет с кукурузного поля в Подмосковье не раньше понедельника, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

"В понедельник будут приняты все решения", - заявил он, добавив, что после этого пройдет эвакуация самолета воздушного судна. "Эвакуируем легко", - добавил он.