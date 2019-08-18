В Москве усилены меры безопасности в ожидании одиночных пикетов оппозиционеров

14:50 Источник: Интерфакс

Правоохранители усилили меры безопасности на Бульварном кольце в центре Москвы, где в субботу ожидаются одиночные пикеты оппозиции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Пушкинская площадь и площадь перед издательским комплексом "Известия" оцеплены полицией. Отдельное оцепление выставлено по периметру памятника Пушкину. Вдоль Новопушкинского сквера со стороны Тверской установлены металлические заграждения.

У памятника Крупской на площади Сретенские ворота дежурят наряды ОМОН в бронежилетах. С торца памятника припаркованы два автозака.



Как сообщалось, в субботу в Москве запланирована серия одиночных пикетов, которые не требуют согласования.