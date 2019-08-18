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НОВОСТИ

"Уральские авиалинии": Расшифровка переговоров пилота и диспетчера подлинная

16:10 17.08.2019 Источник: Интерфакс

Появившаяся в СМИ расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" подлинная, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании.

"Подтверждаем ее (расшифровки) подлинность", - отметил представитель пресс-службы.

В субботу в интернете появилась расшифровка переговоров пилотов с диспетчерами "Жуковского", где диспетчер сообщил пилотам, что есть "отдельные перелеты птиц".

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