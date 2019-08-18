Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе подвергся обстрелу с земли
16:45 17.08.2019 Источник: РБК
В Донбассе, в районе населенного пункта Золотое-4, был обстрелян беспилотный летательный аппарат (БПЛА) специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщается на сайте организации
Во время полета дрона команда миссии услышала восемь выстрелов из стрелкового оружия, после чего благополучно приземлила аппарат и покинула район, отмечается в отчете ОБСЕ.
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