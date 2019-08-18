Памятный мемориал погибшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открылся в Хакасии
18:33 17.08.2019
Сегодня на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) и в поселке Черемушки состоялись траурные мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По инициативе членов семей пострадавших во время катастрофы, на набережной Енисея был открыт Сквер памяти с мемориальной композицией – сферой, на которой выгравированы имена 75 погибших энергетиков. Их память почтили сегодня минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.
В траурных мероприятиях приняла участие делегация «Русгидро» во главе с председателем правления - гендиректором Николаем Шульгиновым. «Уже десять лет прошло со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, но мы всегда будем помнить о погибших коллегах, об этом трагическом событии, для всех предприятий энергохолдинга без исключения это день скорби. Трагедия - всегда урок, выводы извлечены. В каждом нашем решении заложено: никогда ни на одном энергообъекте нашей компании не должно повториться то, что случилось здесь 17 августа 2009 года», - приводит пресс-служба компании слова Шульгинова.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории российской энергетической отрасли. В результате разрушения крепления крышки турбины потоком воды был выброшен со своего места гидроагрегат №2, вода затопила машинный зал станции. Погибли 75 человек из числа персонала ГЭС и сотрудников ремонтных организаций, все десять гидроагрегатов были повреждены, работа электростанции была остановлена. Масштаб возможных последствий удалось существенно минимизировать благодаря работе правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии, во главе с тогдашним вице-премьером Игорем Сечиным. Восстановительные работы на СШГЭС продолжались в 2010-2014 годы.
Сергей Киселев
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