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Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести

20:07 17.08.2019 Источник: Газета.Ru

Три неправительственные организации (НПО), которые работают в Малайзии, призвали приостановить суд по делу о сбитом над Украиной в 2014 году Boeing Малайзийских авиалиний. Об этом сообщает The Star.

Уточняется, что активисты выступили за перенос уголовного процесса, который должен открыться 20 марта 2020 года в Нидерландах.

По их мнению, в докладе международной следственной группы нет ответов на многие важные вопросы.

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