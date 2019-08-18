Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
20:51 17.08.2019 Источник: Газета.Ru
Американские специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин заявили, что Соединенным Штатам необходим аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», который на Западе известен как «Мертвая рука». Об этом сообщает War on the Rocks.
По их словам, США нужна такая система, поскольку появление у потенциальных противников гиперзвукового оружия и малозаметных крылатых ракет сокращает для американского руководства время, которое ему необходимо для принятия решения относительно нанесения ответного удара.
Они пояснили, что, если Россия использует против США свое новое оружие, то Соединенные Штаты не смогут сориентироваться и не успеют принять решение об ответном ударе.
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