С 18 по 24 августа будут закрыты девять станций Сокольнической линии московского метро

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 18 по 24 августа включительно для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Специалисты проложат правый перегонный тоннель под станцией "Проспект Вернадского", который пройдет по внешней стороне подземного кольца, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Речь идет о станциях "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка". "На этот период времени движение поездов будет только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". Для пассажиров будут работать бесплатные компенсационные автобусы. Обычный режим работы метро будет восстановлен 25 августа", - говорится в сообщении.

На время закрытия участка городской перевозчик "Мосгортранс" организует два компенсационных бесплатных маршрута - КМ1 и КМ2. На линии задействуют свыше 180 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса.

"Маршрут КМ1 пройдет от станции метро "Университет" до "Саларьево", КМ2 свяжет "Саларьево" с "Коммунаркой". Автобусы будут курсировать с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов - с 05:10 до 02:00. Интервалы движения автобусов КМ1 составят менее минуты, КМ2 будут ходить каждые две минуты", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на действующие регулярные маршруты: т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950. Подробную информацию можно найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить сотрудники "Мосгортранса", которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта.