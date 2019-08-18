С 18 по 24 августа будут закрыты девять станций Сокольнической линии московского метро
10:40 18.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Девять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 18 по 24 августа включительно для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Специалисты проложат правый перегонный тоннель под станцией "Проспект Вернадского", который пройдет по внешней стороне подземного кольца, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Речь идет о станциях "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка". "На этот период времени движение поездов будет только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". Для пассажиров будут работать бесплатные компенсационные автобусы. Обычный режим работы метро будет восстановлен 25 августа", - говорится в сообщении.
На время закрытия участка городской перевозчик "Мосгортранс" организует два компенсационных бесплатных маршрута - КМ1 и КМ2. На линии задействуют свыше 180 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса.
"Маршрут КМ1 пройдет от станции метро "Университет" до "Саларьево", КМ2 свяжет "Саларьево" с "Коммунаркой". Автобусы будут курсировать с остановками у всех станций временно закрытого участка. Режим работы маршрутов - с 05:10 до 02:00. Интервалы движения автобусов КМ1 составят менее минуты, КМ2 будут ходить каждые две минуты", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Кроме того, дополнительные автобусы выйдут на действующие регулярные маршруты: т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950. Подробную информацию можно найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить сотрудники "Мосгортранса", которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта.
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