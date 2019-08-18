США: Легкомоторный самолет упал на жилой дом
11:10 18.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб, еще один пострадал в результате падения небольшого самолета Cessna 303 ("Сессна-303") на жилой дом недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк) в субботу. Об этом сообщил местный филиал телеканала Эй-би-си со ссылкой на полицию и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.
На борту самолета находились три человека, погибший был одним из них, двое других людей выжили. Получили ли они травмы, не уточнятся.
После падения воздушного судна в доме начался пожар. В нем также находились три человека: мужчина и две женщины. Одна из женщин получила тяжелые травмы, другая не пострадала. Судьба мужчины пока остается неизвестной.
Самолет вылетел из небольшого аэропорта в южной части штата. Он должен был приземлиться недалеко от Покипси. ФАУ начало расследование в связи с произошедшим инцидентом.
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