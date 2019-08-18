Из-за обвала курса министр финансов Аргентины подал в отставку - СМИ
10:10 18.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку после резкой девальвации национальной валюты. Об этом сообщил в субботу телеканал "Тодо нотисиас".
"Сегодня я принял решение подать в отставку с поста министра финансов, который я занимал с января 2017 года. Я делаю это, поскольку убежден, что, учитывая обстоятельства, вашему правлению нужно значительное обновление в экономической сфере", - говорится в письме Духовны, которое опубликовал на своем сайте телеканал.
Получив заявление об отставке, президент страны Маурисио Макри вызвал для совещания министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу.
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