Из-за обвала курса министр финансов Аргентины подал в отставку - СМИ

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку после резкой девальвации национальной валюты. Об этом сообщил в субботу телеканал "Тодо нотисиас".

"Сегодня я принял решение подать в отставку с поста министра финансов, который я занимал с января 2017 года. Я делаю это, поскольку убежден, что, учитывая обстоятельства, вашему правлению нужно значительное обновление в экономической сфере", - говорится в письме Духовны, которое опубликовал на своем сайте телеканал.

Получив заявление об отставке, президент страны Маурисио Макри вызвал для совещания министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу.