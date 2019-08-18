В столичном регионе ожидаются облачная погода и кратковременный дождь - Гидрометцентр
10:30 18.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, местами кратковременный дождь ожидаются в столичном регионе в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ
Днем температура воздуха в Москве составит плюс 20-22 градуса, ночью похолодает до 12 градусов выше ноля. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 744 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла, в ночное время столбики термометров опустятся до плюс 9 градусов.
Желтый уровень опасности из-за ветра будет действовать в Москве до 09:00 воскресенья. Период предупреждения о потенциально опасной погоде из-за дождя будет действовать в Подмосковье до 06:00, из-за грозы и ветра - до 09:00.
НОВОСТИ
- 12:40 18.08.2019
- В пещерном городе Эски-Кермен в Крыму обнаружены византийские фрески
- 12:10 18.08.2019
- При взрыве в Кабуле более 180 пострадали и около 60 погибли - агентство
- 11:40 18.08.2019
- В честь 75-летия Победы в параде на Красной площади примет участие сербские гвардейцы - Минобороны
- 11:15 18.08.2019
- По Израилю призывают нанести новый удар
- 11:10 18.08.2019
- США: Легкомоторный самолет упал на жилой дом
- 10:40 18.08.2019
- С 18 по 24 августа будут закрыты девять станций Сокольнической линии московского метро
- 10:10 18.08.2019
- Из-за обвала курса министр финансов Аргентины подал в отставку - СМИ
- 21:00 17.08.2019
- В Китае очень недовольны намерением США поставить F16 на Тайвань
- 20:51 17.08.2019
- Российская «Мертвая рука» беспокоит американских специалистов по оружию
- 20:07 17.08.2019
- Суд по делу "Боинга", сбитого над украиной, в Малайзии предлагают перенести
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать