В пещерном городе Эски-Кермен в Крыму обнаружены византийские фрески

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) и института археологии РАН впервые обнаружили византийские фрески в наземном христианском храме X-XIII в.в., в пещерном городе Эски-Кермен в Крыму. Об этом сообщил ТАСС руководитель научно-исследовательского центра истории и археологии КФУ, доктор исторических наук Александр Айбабин.

"В храме X конца XIII вв наша экспедиция обнаружила фрагменты полихромных фресок. Причем в Эски-Кермене они впервые обнаружены в наземном храме. В подземных, или пещерных [храмах], которые здесь находятся, они встречались и ранее, а в наземном впервые", - сказал Айбабин.

По его словам, роспись принадлежит кисти византийских мастеров, поскольку сам город был основан выходцами из Византийской империи. Точная датировка станет известна после исследования образцов штукатурки, которые проведут ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", уже помогавшие ранее крымским ученым.

Внутренние помещения древнего храма, по всей видимости, были полностью покрыты фресками. Об этом, в частности, свидетельствуют остатки росписи, сохранившейся на всех архитектурных фрагментах бывшего храма. Сохранился фрагмент лика, который мог быть изображением или Иисуса Христа, или кого-то из апостолов и геометрический орнамент. Найдены также арочные камни, плиты из известняка, которым был вымощен пол храма, капители, алтарь и могилы, рассказал Айбабин.

Ученый отметил, что более точные выводы и сравнения с ранними находками, в том числе и в других странах, будут сделаны к началу 2020 года, после проведенных исследований и экспертиз.