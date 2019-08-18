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НОВОСТИ

По Израилю призывают нанести новый удар

11:15 18.08.2019 Источник: НГ-Online

В северной части сектора Газа произошли волнения сторонников группировки ХАМАС, которые вступили против недавних действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в отношении попытавшихся проникнуть через границу палестинцев.

Протестующие, в частности, призвали к новым ракетным ударам по позициям еврейского государства в ответ на убийство группы палестинцев. О протестах сообщило издание Jerusalem Post.

Дело в том, что военнослужащие ЦАХАЛ ликвидировали пять вооруженных боевиков, которые пытались пересечь северную границу палестинского анклава в субботу. Сообщается, что бойцы израильской армии открыли огонь из танка. Также силы ЦАХАЛ применили вертолет.

В пятницу палестинские боевики уже выпустили из сектора Газа ракету по израильским позициям. Она была перехвачена системой «Железный купол». В ответ истребители Армии обороны нанесли удар по двум объектам движения ХАМАС в северной части Газы. В субботу из сектора Газа были выпущены еще три ракеты по территории еврейского государства. Одна из них достигла Израиля.

Само руководство ХАМАС, похоже, не может контролировать вылазки боевиков. Действия террористов наблюдатели считают признаками раскола внутри группировки.

Игорь Субботин


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