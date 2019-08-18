Со стороны США не поступало отказа поставлять углеволокно в РФ

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не направляли России письмо об отказе поставлять углеволокно, необходимое для создания космической обсерватории "Спектр-М", сообщила в воскресенье ТАСС замдиректора Физического института Российской академии наук им. П. Н. Лебедева Лариса Лихачева.

"Отказного письма так и не было", - сказала замдиректора института.

Лихачева уточнила, что Россия сама нашла японский концерн Sumitomo, который "производит то же самое углеволокно такого же качества", после того, как Соединенные Штаты в 2012 году приобрели британского поставщика углеволокна, с которым сотрудничала РФ, и не поставляли необходимую продукцию. "Публиковать, что США отказались, не совсем верно, тем более, это было в 2012 году", - подчеркнула замдиректора института.