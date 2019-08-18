За теракт в Кабуле взяла на себя ответственность группировка ИГ

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершенный в субботу на свадьбе в Кабуле теракт, жертвами которого стали свыше 60 человек. Об этом в воскресенье сообщает агентство Рейтер.

В результате взрыва на свадьбе вечером 17 августа погибли 63 человека, 182 пострадали. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрыв был произведен террористом- смертником.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил произошедшее и сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности для анализа ситуации и исправления в будущем недостатков в деле обеспечения защиты населения.