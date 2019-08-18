Молдавия: Привилегии бывшим президентам могут урезать в целях экономии бюджета

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшие президенты Молдавии могут лишиться части привилегий, которые оплачиваются из государственного бюджета. Как сообщило в воскресенье местное издание "Ньюсмейкер", соответствующие поправки в законодательство представила в правительство государственная канцелярия.

Если они будут одобрены парламентом, то прежние главы государства - Мирча Снегур, Петр Лучинский, Владимир Воронин и Николай Тимофти - останутся без личного кабинета и помощника, а также служебного автомобиля в постоянном распоряжении. Вместе с тем бывшим руководителям сохранят другие привилегии - повышенную пенсию, бесплатную медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение, а также дипломатический иммунитет и личную охрану. Таким образом, правительство намерено сократить расходы, по предварительным данным, на 500 тыс. лей (около 30 тыс. долларов) в год.

Как уточняет издание, Тимофти пользуется служебным "Мерседесом", Снегур и Лучинский - автомобилями "Шкода", а вот Воронин от машины отказался. Согласно предложению государственной канцелярии, автомобили отныне не будут в постоянном распоряжении экс-президентов, а будут предоставляться только при необходимости.