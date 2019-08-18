МИД Ирана заявил, что действия США на северо-востоке Сирии угрожают целостности страны
17:45 18.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Деятельность США на северо-востоке Сирии представляет собой угрозу территориальной целостности этой страны. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
"Действия США на северо-востоке Сирии являются прямым нарушением суверенитета и угрозой территориальной целостности сирийского государства", - приводит слова Мусави пресс-служба МИД.
НОВОСТИ
- 22:30 18.08.2019
- Зеленский и его партия не хотят выполнять предвыборные обещания - оппозиция
- 21:30 18.08.2019
- Из исторической части Каира уберут все министерства и госучреждения - СМИ
- 20:30 18.08.2019
- Трамп рассматривает возможность приобретения Гренландии - советник
- 19:30 18.08.2019
- Более 1,7 млн человек собралось вышли на улицы Гонконга на антиправительственную акцию
- 18:30 18.08.2019
- Судан: Военные и оппозиция выдвинули своих кандидатов в Суверенный совет
- 17:15 18.08.2019
- Турецкая военная база близ города Мисурата разрушена боевыми самолетами ЛНА - СМИ
- 16:30 18.08.2019
- Китай снова напомнил ЕС о международном праве и базовых принципах
- 15:30 18.08.2019
- Молдавия: Привилегии бывшим президентам могут урезать в целях экономии бюджета
- 14:30 18.08.2019
- За теракт в Кабуле взяла на себя ответственность группировка ИГ
- 13:40 18.08.2019
- Со стороны США не поступало отказа поставлять углеволокно в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать