Судан: Военные и оппозиция выдвинули своих кандидатов в Суверенный совет
18:30 18.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переходный Военный совет Судана и оппозиция определились с кандидатами в Суверенный совет страны, который возьмет на себя управление государством. Как сообщил в воскресенье суданский информационный портал "Баж ньюс", ключевая оппозиционная сила страны альянс "За свободу и перемены" обнародовал имена пяти своих кандидатов.
В числе выдвинутых оппозицией представителей Суверенного совета названы ученые Аиша Муса и Сиддик Тауэр, жуналист Мухаммед аль-Факи Сулейман, юрист и правозащитник Таха Осман, а также один из бывших лидеров старейшей оппозиционной суданской партии "Аль-Умма" Хасан Шейх Идрис.
В субботу армия назвала троих своих кандидатов. Как сообщил официальный представитель Военного совета Шамс ад- Дин Каббаши, глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан станет во главе Суверенного совета, в него войдут также его заместитель Мухаммед Хамдан Дагало и генерал-лейтенант Ясер аль-Атта. Имена еще двоих человек армия пообещала обнародовать позднее.
Суверенный совет должен быть приведен к присяге в понедельник, 19 августа. Сейчас идет обсуждение 11-го кандидата в Суверенный совет: согласно достигнутым сторонами договоренностям, эта фигура должна стать компромиссной как для армии, так и оппозиции.
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