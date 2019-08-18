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Более 1,7 млн человек собралось вышли на улицы Гонконга на антиправительственную акцию

19:30 18.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 1,7 млн человек в воскресенье вышли на улицы Гонконга и приняли участие в массовой антиправительственной протестной акции на острове. Такую цифру озвучил журналистам представитель организаторов демонстрации из продемократического движения "Гражданский фронт за права человека" Джимми Шам.

"На самом деле, мы еще до конца не подсчитали число людей, растянувшихся от района Козуэй-бэй до Централа (деловой центр Гонконга - прим. ТАСС). Поэтому думаем, что в реальности число собравшихся превысило 1,7 млн человек", - сказал продемократический активист.

Организаторы митинга изначально рассчитывали собрать не менее 300 тыс. манифестантов. Полиция пока не привела свои цифры и оценки.

К этому часу устроители шествия объявили об окончании мероприятия. По свидетельству корр. ТАСС, многие участники акции стали расходиться по домам и направились к ближайшим станциям метро. Однако отдельные группы протестующих продолжают блокировать район Адмиралти, где сосредоточены основные правительственные здания. Полиция пока воздерживается от разгона собравшихся.

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