Трамп рассматривает возможность приобретения Гренландии - советник
20:30 18.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп интересуется возможностью приобретения Соединенными Штатами Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала "Фокс ньюс" глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
В четверг газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила со ссылкой на источники, что Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, а также проявлял интерес к этой возможности. Источники отмечали, что нет ясности относительно того, серьезно ли относится к этому хозяин Белого дома. Некоторые из них констатировали, что Трамп, вероятно, говорил об этом в шутку.
"Ситуация развивается. Мы это рассматриваем", - отметил Кадлоу. "Много лет назад Гарри Трумэн (33-й президент США - прим. ТАСС) хотел купить Гренландию. Гренландия принадлежит Дании. Дания является союзником. Гренландия важна со стратегической точки зрения. Там много ценных минеральных ресурсов", - добавил советник Трампа.
"Я не хочу сейчас выступать с прогнозами. Я просто отмечаю, что президент, который кое-что понимает в приобретении недвижимости, хочет ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии", - сказал Кадлоу.
Официальные представители властей Гренландии в свете публикации "Уолл-стрит джорнэл" заявили, что данная территория заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается. Планируется, что Трамп в начале сентября посетит Данию.
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