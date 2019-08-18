Из исторической части Каира уберут все министерства и госучреждения - СМИ
21:30 18.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все египетские министерства и государственные учреждения должны быть выведены в следующем году из исторической части Каира. Такое поручение дал в воскресенье президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси главе правительства Мустафе Мадбули, передает издание "Аль-Яум ас- Сабиа".
Как заявил премьер на состоявшемся совещании членов кабинетов министра по развитию исторического центра египетской столицы, "Каир должен восстановить свою прежнюю историческую, культурную, туристическую и археологическую роль". Основное внимание в рамках проекта уделено реновации площади Тахрир в сердце многомиллионного мегаполиса и прилегающих к ней районов, представляющих историческую и архитектурную ценность.
С этой целью планируется в течение следующего года перевести все расположенные там министерства и ведомства, а также административные учреждения в новую административную столицу, возводимую в настоящее время в пригороде Каира. Первый шаг на этом пути уже сделан: паспортно-визовая служба МВД, много лет располагавшаяся в монструозном здании с видом на Тахрир, этим летом переехала в другой столичный район. А выполненное в конструктивистском стиле огромное монументальное здание будет реконструировано под отель.
НОВОСТИ
- 22:30 18.08.2019
- Зеленский и его партия не хотят выполнять предвыборные обещания - оппозиция
- 20:30 18.08.2019
- Трамп рассматривает возможность приобретения Гренландии - советник
- 19:30 18.08.2019
- Более 1,7 млн человек собралось вышли на улицы Гонконга на антиправительственную акцию
- 18:30 18.08.2019
- Судан: Военные и оппозиция выдвинули своих кандидатов в Суверенный совет
- 17:45 18.08.2019
- МИД Ирана заявил, что действия США на северо-востоке Сирии угрожают целостности страны
- 17:15 18.08.2019
- Турецкая военная база близ города Мисурата разрушена боевыми самолетами ЛНА - СМИ
- 16:30 18.08.2019
- Китай снова напомнил ЕС о международном праве и базовых принципах
- 15:30 18.08.2019
- Молдавия: Привилегии бывшим президентам могут урезать в целях экономии бюджета
- 14:30 18.08.2019
- За теракт в Кабуле взяла на себя ответственность группировка ИГ
- 13:40 18.08.2019
- Со стороны США не поступало отказа поставлять углеволокно в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать