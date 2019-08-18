Из исторической части Каира уберут все министерства и госучреждения - СМИ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все египетские министерства и государственные учреждения должны быть выведены в следующем году из исторической части Каира. Такое поручение дал в воскресенье президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси главе правительства Мустафе Мадбули, передает издание "Аль-Яум ас- Сабиа".

Как заявил премьер на состоявшемся совещании членов кабинетов министра по развитию исторического центра египетской столицы, "Каир должен восстановить свою прежнюю историческую, культурную, туристическую и археологическую роль". Основное внимание в рамках проекта уделено реновации площади Тахрир в сердце многомиллионного мегаполиса и прилегающих к ней районов, представляющих историческую и архитектурную ценность.

С этой целью планируется в течение следующего года перевести все расположенные там министерства и ведомства, а также административные учреждения в новую административную столицу, возводимую в настоящее время в пригороде Каира. Первый шаг на этом пути уже сделан: паспортно-визовая служба МВД, много лет располагавшаяся в монструозном здании с видом на Тахрир, этим летом переехала в другой столичный район. А выполненное в конструктивистском стиле огромное монументальное здание будет реконструировано под отель.