По мнению Трампа иранские власти хотят соглашение с США
07:30 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Иран стремится заключить соглашение с США, но власти этой страны не знают, как начать переговоры с Вашингтоном. Об этом американский лидер заявил в воскресенье журналистам перед вылетом из штата Нью-Джерси в Вашингтон.
"Они очень хотят заключить соглашение, но просто не знают, как начать, потому что они очень гордый народ, я понимаю их", - сказал он. "Если вы заметили, они не захватывали наши корабли, они захватывали другие корабли, но наши - нет, и лучше бы им этого не делать", - отметил также Трамп.
Президент США сравнил Иран с КНДР и утверждал, что в случае заключения сделки с Вашингтоном эта страна сможет достичь значительных экономических успехов. "У Ирана тоже (как и у КНДР - прим. ТАСС) есть огромный потенциал, и мы можем добиться результатов очень быстро, но они не знают, как начать", - заявил он. "Они - гордый народ, но их экономика разваливается", - добавил Трамп.
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