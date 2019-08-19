После пятилетнего перерыва возобновил работу железнодорожный вокзал Донецка
08:40 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Железнодорожный вокзал Донецка возобновил работу после пятилетнего перерыва, причиной которого стали массированные обстрелы со стороны армии Украины в 2014 году, в результате чего крупнейший транспортный узел Донбасса был поврежден. Об этом сообщает в понедельник Донецкое агентство новостей.
"Открыл движение в 07:50 состав до Еленовки, где расположен один из основных КПП на линии разграничения между Донецкой народной республикой (ДНР) и территорией, подконтрольной Украине. По дороге до конечного пункта назначения поезд делает остановки на станциях Рутченково, Мандрыкино и Доля. Продолжительность поездки - полтора часа", - передает корреспондент агентства.
Всего до Еленовки и Мандрыкино и в обратном направлении будут курсировать шесть пригородных поездов.
В целом, по данным Министерства транспорта ДНР, предприятию "Донецкая железная дорога" за время вооруженного конфликта в Донбассе был нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн гривен (около $23 млн долларов).
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