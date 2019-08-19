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Отношения США и Германии находятся "на дне" - Spiegel

09:20 19.08.2019 Источник: Газета.Ru

Отношения американской стороны и Германии на данный момент находятся «на дне» по разным причинам, пишет Der Spiegel.

Издание утверждает, что взаимоотношения стран стали портиться из-за разных точек зрения в политике и экономике, а также из-за угроз Вашингтона и расхождениях в вопросах Ирана.

Как отмечается, дипломатическая молчанка началась между странами, когда в качестве американского посла в Германии назначили Ричарда Гренелла. Издание считает, что именно поведение дипломата оттолкнуло высокопоставленных людей в Германии от него и могло подпортить отношения странам.

«Отношения США и Германии оказались на дне», — заключило издание.

Ранее сообщалось, что Германия засомневалась в помощи США с Ираном.  Газета.Ru

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